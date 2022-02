Nie genug. Der Körperkult in sozialen Medien

Journalistin Verena erhält im Netz immer wieder Hasspostings, die sich auf ihr Aussehen und ihr Geschlecht beziehen.

Quelle: ORF/Feuer und Flamme Film.

Trotz immer lauter werdender Rufe nach Vielfalt, nach "Diversity", spielt der "ideale" weibliche Körper, insbesondere für Mädchen und junge Frauen, bei der medialen Selbst- und Fremdbespiegelung nach wie vor eine Hauptrolle. Das konnten auch zahlreiche Bewegungen bzw. Initiativen - sogar von Seiten der Mode- und Werbebranche - bisher nicht ändern.



Filmemacherin Jennifer Rezny begibt sich in ihrer Dokumentation auf Spurensuche nach den Ursachen und Auswirkungen. "Der weibliche Körper ist seit jeher Austragungsort von weiblicher Identität. Es ist nichts Neues für uns Frauen, dass wir objektiviert und sexualisiert werden" sagt Rezny. "Da steckt auch ganz viel von der gesellschaftlichen Entwicklung dahinter, die noch immer nicht da ist, wo sie sein soll und wo wir Frauen sein wollen, und zwar in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Das kann man auch an der Darstellung der Körperbilder von Frauen ablesen. Außerdem leben wir in einer Leistungsgesellschaft, gefärbt und getränkt in Kapitalismus, die sich immer optimieren und besser werden muss. Es kann nie genug sein."