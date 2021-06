Mütter, Väter, Kinder im Stress

Und die Kinder? Die außerschulischen Aktivitäten haben in den letzten Jahren zugenommen. Der Kinderpsychologe Professor Michael Schulte-Markwort warnt: "Der Stundenplan vieler Schüler ist heute vergleichbar mit dem eines Topmanagers." In seiner Hamburger Praxis behandelt er viele Kinder, die an diesem System scheitern und an Erschöpfungsdepressionen leiden. "Erschöpfung, Depressionen als letzter Ausweg sozusagen aus Überforderungssituationen, die haben sicherlich zugenommen. Das ist ein Phänomen, was wir etwa seit den letzten fünf Jahren beobachten. Und das hat etwas damit zu tun, dass Kinder immer mehr mit dem konfrontiert sind, was ich eine durchdringende Ökonomisierung nenne, oder man könnte es auch übersetzen in ein durchdringendes Leistungsprinzip."