Gesellschaft

Monogamie und Ehekrach

Sind wir Menschen für eine dauerhafte Beziehung gemacht? Was, wenn der oder die Eine im Bett "bis dass der Tod Euch scheidet" nicht genug ist? Philipp Engel sucht Antworten auf diese Fragen. Am Anfang sind die Schrullen des Partners noch süß, die Fehler verzeihlich, und Zeit miteinander zu verbringen hat oberste Priorität. Doch dann kommt die Beziehung in die Jahre, der Alltag zieht mit ein, und zu dem ein oder anderen Streit gesellt sich eine waschechte Beziehungskrise. Die Scheidungsrate in Deutschland ist hoch und die erzwungene Zweisamkeit während der Corona-Krise hat die Zahl der Trennungswilligen noch einmal deutlich ansteigen lassen. Kann man das "richtige" Miteinander lernen?

Datum: 05.02.2021