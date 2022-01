Moderne Ausbildung, gelebte Tradition - Die Theresianische Militärakademie

Die Theresianische Militärakademie

Quelle: ORF/ORF-NÖ

Ein "Unterwegs in Österreich" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich gibt spannende Einblicke in die heutige Offiziersausbildung, wie sie in einem Fachhochschullehrgang und Truppenoffizierslehrgang durchlaufen wird.



Die Doku zeigt, welche Fähigkeiten die angehenden Offiziere haben und welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Hohe psychische und physische Leistungsfähigkeit sind gefragt: das reicht von Führungsaufgaben und militärischer Planung bis hin zu anspruchsvollen nationalen und internationalen Einsätzen. Zu sehen sind Ausbildungsmanöver wie am Truppenübungsplatz Allentsteig ebenso wie das Leben der Militärakademiker in der Burg - von ihrem Eintritt bis zur Ausmusterung.