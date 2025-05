Mit dem Postschiff durch die Südsee (1/2)

Für Teki Tautetua ist das Leben auf See eine Art Zuhause. Er ist einer der dienstältesten Crew-Mitglieder auf der "Aranui". Was für die Touristen an Bord eine außergewöhnliche Reise über den größten Ozean der Welt bedeutet, ist für Teki Alltag. Die Liebe zum Meer wurde ihm schon in die Wiege gelegt: Von seinem Urgroßvater bis hin zu seinem Vater fuhren alle zur See. Teki trat in die Fußstapfen seiner Urahnen, die sich als erstes Volk aufmachten, den Pazifik zu erkunden. Sie entdeckten und besiedelten den Teil des Pazifiks, der heute als "Polynesisches Dreieck" bekannt ist und sich von Hawaii über Neuseeland bis hin zu den Osterinseln erstreckt.