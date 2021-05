Gesellschaft

Mit dem Moped durch Vietnam

Eine rote Ampel in Hanoi: An der Kreuzung rauscht ein nicht endender Strom aus Mopeds vorbei. Das Haupttransportmittel in Vietnam wird bepackt mit allem, was sich transportieren lässt. Südostasienkorrespondent Philipp Abresch reiht sich ein in den Strom aus Zweirädern, in den geschäftigen Alltag der Vietnamesen. Auf dem Moped durchstreift er das lang gestreckte Land von Nord nach Süd.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 31.05.2021