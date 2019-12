Missionar am Ende der Welt - Franz von Sabu

Ein ehemaliger Lehrer erinnert sich an Pater Franz' Anfangszeit: "Die meisten Menschen auf Sabu konnten damals weder lesen noch schreiben, sie wussten nicht einmal, was eine Schule ist. Pater Franz hat viel für uns getan. Oft haben wir ihn gesehen, wie er einen schweren Reissack vom Markt zum Internat getragen hat. Seine Taschen waren immer voll mit Medikamenten und er war der allererste auf der Insel, der ein Moped hatte, das er vor allem zum Einsatz für die Kranken brauchte. Der Pater ist ein echter Indonesier, mehr als die Einheimischen."



Pater Franz lebt ganz nach dem Motto seines Ordens : "Mitleben, Mitbeten, Mitarbeiten". Von den 60.000 Einwohnern auf Sabu sind über 80 % Protestanten und nur 6 % Katholiken und 7% Muslime. Die restlichen 7 % sind immer noch Anhänger einer animistischen Naturreligion. Für Franz Lackner war die Religionszugehörigkeit jedoch nie ein Konfliktthema. Für ihn zählt ein gemeinsames Miteinander in Harmonie und Toleranz. Um die Kinder in den Internaten versorgen und um Brunnen bauen zu können, ist der heute 74jährige Missionar auf Spenden aus der Heimat angewiesen. Seine vier Schwestern in der Oststeiermark sind unermüdlich im Einsatz, um ihren Bruder auf dieser "vergessenen" Insel zu unterstützen.