Mission Boden - Gesunde Erde, gesunder Mensch

Leben hat wieder Einzug gehalten in La Junquera. Mehr als 50 Jahre lang war die kleine Siedlung im Hochland von Murcia unbewohnt gewesen. Heute wird auf der Leuchtturm-Farm Pionierarbeit geleistet.

Quelle: Giczymedia

Sie sind Botschafter des Bodens und setzen sich weltweit für die Bodengesundheit ein. Der Film nimmt das Publikum mit auf eine Reise von den üppig grünen Landschaften des österreichischen Tullnerfelds zu den kargen Feldern im spanischen Hochland von Murcia.



Die Filmemacher beobachten den Landwirt Alfred Grand, einen Pionier der regenerativen Landwirtschaft in Österreich, sowie Yanniek Schoonhoven, seine Kollegin in Spanien, bei ihren Bemühungen, den Boden wiederaufzubauen.



Und sie begleiten Gernot Bodner, einen renommierten Bodenforscher, der sich wie ein Arzt um seine Patienten - die Böden - kümmert. Nach Einschätzung der EU sind bereits mehr als 60 Prozent der Böden in Europa in einem schlechten Zustand und können ihre Funktionen nicht mehr erfüllen. Sie leiden unter der Klimaerwärmung und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Doch gesunde Böden sichern unsere Ernährung, halten das Grundwasser sauber, fördern Artenvielfalt und speichern CO2. Neue Studien zeigen zudem, dass die Mikroorganismen im Boden mit jenen in unserem Körper in enger Verbindung stehen. Unser Wohlbefinden beginnt im Boden unter unseren Füßen.