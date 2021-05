Gesellschaft

Mein schwer krankes Kind

Dirk und Madita stehen am Bett ihres Sohns in der Intensiv-Pflegeeinrichtung "Bärenfamilie" in Essen. Der zweijährige Jonah jammert und will mit seinen Eltern nach Hause. Doch das geht nicht. Auch Anna und Marcel haben ein schwer krankes Kind, den dreijährigen Jonas. Seit drei Monaten lebt die Familie in einem Kinder- und Jugendhospiz in Wuppertal. Der Film begleitet zwei Familien, die darum kämpfen, mit ihrem schwer kranken Kind zusammenleben zu können.

Datum: 21.05.2021