Gesellschaft

Mama ist im Himmel - Amerikas verlorene Mütter

Das Risiko, während der Schwangerschaft oder Geburt zu sterben, ist für Afroamerikanerinnen rund viermal so hoch wie für weiße Frauen in den USA. In den Südstaaten ist es noch schlimmer. Die Statistik zur Müttersterblichkeit gilt seit Langem als nationale Schande. Bürgerrechtlerinnen, Geburtshelferinnen und Hebammen kämpfen gegen Vorurteile, Ignoranz und Rassismus im Gesundheitswesen. ARD-Korrespondent Stefan Niemann ist mit Hebammen und Ärzten unterwegs.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 29.10.2020