Männer, Macht und Mensuren - Die verborgene Welt der akademischen Männerbünde

Quelle: ORF

Die einflussreichste Gruppe unter diesen Bünden sind derzeit die "national-freiheitlichen" Burschenschaften: Mehr als ein Dutzend ihrer Mitglieder ist als FPÖ-Abgeordnete im Nationalrat vertreten, während der Koalition von ÖVP und FPÖ gelangten zwei als Minister auf die Regierungsbank und zahllose andere in Büros von Ministern und Parlamentariern in Spitzenposten der Verwaltung oder mächtige Funktionen staatsnaher Betriebe.



Damit stellen diese "schlagenden" Verbindungen andere Männerbünde in den Schatten, die während der ersten Jahrzehnte der Zweiten Republik Staat und Verwaltung dominiert hatten: den Cartellverband (CV) und die dort organisierten katholischen Verbindungen. Stolz rühmte sich der Cartellverband, dass bis 1970 jeder österreichische Bundeskanzler CVer gewesen sei, und bis Alois Mock jeder ÖVP-Obmann. Doch in den vergangenen Jahrzehnten ging der Einfluss des CV stetig zurück, und in der "Bewegung" von Sebastian Kurz wirken nun völlig andere Netzwerke. "Die Junge ÖVP ist jetzt das bedeutendere Netzwerk als der CV", sagt die ehemalige ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin.