Männer der Wüste - Mit Kamelhirten durch die Sahara

Von einem Leben, das es in dieser Weise bald nicht mehr geben wird. Es sind nur noch an die 1000 Familien, die heute Dromedare züchten und sich dem traditionellen Leben der Kamelhirten verschrieben haben. Die Hirten Imam, Moulay und Hadrami vom Stamm der Oulad Ben Sbaa gehören dazu. Auch wenn ihre Familien das Nomadenleben für eine festen Wohnsitz in der Stadt bereits aufgegeben haben. Moulay und Hadrami, die Hauptprotagonisten des Films, sind mit ihren 200 Kamelen aufs Engste verbunden.