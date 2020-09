Luftige Höhen - Wien (von) oben

Von den Rauchfangkehrern, den Dachdeckern, Bauarbeitern und Kranführern, den Stephansdomsteinmetzen, die die Spitze des Turmes in Stand halten, dem Haustechniker am Ringturm (die Sonne geht im Sommer in den Speichen des Riesenrades auf!), über den Mann, der am Parlament am Dach außen die Fahne hisst, den Fensterputzern, die für klare Sicht in den Wiener Wolkenkratzern sorgen, bis hin zu den touristischen Hochplätzen: Donauturm, Flakturm Haus des Meeres, Postsatellitenanlage und Büros und Wohnungen in den neuen Hochhäusern.