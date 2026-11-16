Gesellschaft
Loipenlust - Der finnische Nationalsport erobert Vorarlberg
Unberührte Natur, tiefverschneite Wälder, nur der eigene Atem und das Zischen der schmalen Skier ist zu hören. Langlaufen liegt zu Recht im Trend.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
Langlaufen gilt nicht nur als eine der effizientesten Bewegungsformen überhaupt, es lässt den Sportler auch zur inneren Ruhe finden und sorgt vor allem bei der klassischen Technik für Entschleunigung. In den letzten Jahren erlebt das Langlaufen einen regelrechten Boom.
Eine Dokumentation von Patricia Lipburger-Rehm