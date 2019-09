Liken, daten, löschen - Liebe und Sex im Zeitalter des Internets

Schnell wird durch Tinder-Profile "geswipt"!

Quelle: ORF

Ob über Parship oder Tinder oder, ganz klassisch, über eine Partnervermittlung: "Dating" ist in aller Munde: Doch wie und warum ist es überhaupt entstanden? Die Digitalisierung macht die Suche nach dem oder der "Richtigen" scheinbar einfach, ein paar Klicks und schon ist man in der "Datingzone". Millionen nutzen heute Dating-Plattformen und vor allem Apps.



Swipe: Eine schnelle Fingerbewegung entscheidet, ob uns jemand gefällt oder nicht. Nach rechts zu wischen steht für "interessiert" oder nach links für "Lieber nicht". Nach dem Date wird der Kontakt oftmals ebenso schnell wieder gelöscht. Für Moira Weigel hat Dating viel mit Arbeit gemeinsam und das ist, so die Historikerin, nicht erst seit dem Internetzeitalter so. Auch früher mussten Frauen viel leisten, um am Markt einen Partner zu finden. Selbstdarstellung und Selbstoptimierung sind kein reines Phänomen der Smartphone-Ära. Die Soziologin Eva Illouz hingegen warnt: der Kapitalismus hat die Liebe vereinnahmt.



Die Dokumentation von Constanze Grießler und Franziska Mayr-Keber entführt das Publikum in die Welt des Online Dating, dessen Geschichte und versucht herauszufinden, was das digitale Liebeswerben verändert.