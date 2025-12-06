Gesellschaft
Leon Löwentraut - Genie oder Einbildung
Der Künstler Leon Löwentraut polarisiert. Für die einen ist er ein kreatives Genie, für die anderen vor allem ein Meister der Selbstvermarktung. Eine Doppelrolle, die Gegenwind hervorruft.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2025
- 21:55 - 23:10 Uhr
Löwentrauts Inszenierungen und die Gestaltung seiner Vernissagen prägen sein öffentliches Bild – oft verbunden mit medienwirksamen Auftritten mit Helikopter oder in der Pferdekutsche. Der Film zeigt den Künstler bei der Arbeit und in seinem privaten Umfeld.
Zugleich öffnet er den Blick auf das Jetset-Leben, das zu Löwentrauts öffentlichem Auftritt gehört. Im Zentrum des Films steht der Mensch Leon Löwentraut: Wie entwickelte sich sein von enormem Ehrgeiz getragenes Selbstbewusstsein mit dem großen Ziel, in die Kunstgeschichte einzugehen? Und wie geht er mit der ambivalenten öffentlichen Wahrnehmung um – von einem Teil der etablierten Kunstwelt als PR-Produkt verschrien, von dem anderen Teil als großer Künstler gefeiert?