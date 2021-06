Gesellschaft

Lebenslieder - Zu Gast: Daniel Hope

In dieser Folge begrüßt der Sänger Max Mutzke den Violinisten Daniel Hope. Elvis Presley war der Soundtrack seiner Kindheit, The Police hat ihn während der Zeit im strengen Musikinternat getröstet - und sein "Lebenslied" kommt von David Bowie. Ganz schön viel U-Musik für einen Stargeiger, der in den Konzerthäusern der Welt zu Hause ist. Und Daniel Hope lässt sich auch noch von Max Mutzke zum Singen animieren - zum ersten Mal öffentlich in dieser Folge der "Lebenslieder".

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.06.2021