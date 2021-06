Gesellschaft

Lebenslieder - Zu Gast: Bülent Ceylan

In der Musik-Talkshow "Lebenslieder" geht es um die Lieder, die einen Menschen geprägt haben. In dieser Folge begrüßt der Sänger Max Mutzke den Comedian Bülent Ceylan. Welche Musik hat Bülent Ceylan als Schüler begleitet? Welches Lied erinnert ihn an seine erste Liebe? Und welches Lied bestimmt sein Leben? "Lebenslieder" - das ist am Ende ein überraschendes, unterhaltsames und sehr bewegendes Porträt.

Datum: 15.06.2021