Lebenslieder - Zu Gast: Barbara Schöneberger

In dieser Folge begrüßt der Sänger Max Mutzke die Entertainerin Barbara Schöneberger. Als Tochter eines Soloklarinettisten wurde Barbara Schöneberger die Musik in die Wiege gelegt. Was zur Herausforderung für Max Mutzkes Bandleader wird, der ihr Lieblingsstück von Rachmaninow performt. Lieber greift das energiegeladene Multitalent Barbara Schöneberger allerdings selbst zum Mikrofon, um sich im Duett mit Max Mutzke durch ihr Leben zu singen.

Datum: 15.06.2021