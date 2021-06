Gesellschaft

Lebenslieder - Zu Gast: Annette Frier

In der Musik-Talkshow "Lebenslieder" geht es um die Lieder, die einen Menschen geprägt haben. Zum Auftakt begrüßt der Sänger Max Mutzke die Schauspielerin Annette Frier. Sie erzählt, welches Lied zu ihrem ersten Rendezvous gehört, warum sie Klaus-Lage-Songs auswendig kann und warum Stevie Wonder immer in ihrem Herzen wohnt. Und wenn Annette mit Max "In meinem Veedel" anstimmt, dann geht nicht nur den Urkölnern das Herz auf.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.06.2021