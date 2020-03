Leben nach den Drogen – mit Narcotics Anonymous

Über 70'000 Treffen, sogenannte Meetings, gibt es wöchentlich auf der ganzen Welt. Alleine in Zürich kann man bis zu drei Mal am Tag an ein Meeting gehen. Die Nachfrage steigt jährlich. Anders als in Therapien wird in diesen Meetings keine Diagnose gestellt, es gibt keine Ärzte oder Psychologen. Die Betroffenen erzählen einfach von sich. Sie teilen einander mit, wie sie es schaffen, clean zu leben. Es wird weder kommentiert, noch diskutiert.