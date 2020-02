Leben mit vermischten Sinnen - Die Welt der Synästhetiker

Schließlich "übersetzt" der österreichische Haubenkoch Heinz Hanner einen Sauvignon Blanc in ein Dessert, indem er die verschiedenen Geruchselemente des Weines herauslöst und zu neuen Texturen verarbeitet. So vielfältig und einzigartig Synästhetiker auch empfinden, ein Ergebnis der Synästhesieforschung fasst Markus Zedler zusammen: "Was jetzt zunehmend in den Fokus gerät, sind die zusätzlichen Eigenschaften, die Synästhetiker mit sich bringen: die sozialen Funktionen, wie sie miteinander interagieren; was haben sie, das dazu beiträgt, dass sie z.B. weniger psychisch krank werden als andere? Bei der Synästhesie im Kopf, so stellen wir uns das vor, hat jemand ganz andere Möglichkeiten, auch einmal über die üblichen Gedankenschleifen hinauszudenken."