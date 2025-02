Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen

Gokulpriya Rangith aus Südindien gehört zu den Daten-Annotatoren, die für niedrigen Lohn maschinenlesbare Informationen für Künstliche Intelligenz bereitstellen.

Quelle: ORF/Patrick A. Hafner

Korrespondentin Vanessa Böttcher ist an der Westküste der USA unterwegs und taucht ein in die faszinierende Welt der großen Tech-Konzerne. Sie lernt "Ameca", einen humanoiden Roboter, kennen (Bild ganz oben), der mittels KI im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erweckt wurde. Er ist mit dem Internet verbunden und hat somit Zugang zu allen im Netz verfügbaren Daten und Informationen.



Indien ist zu einem wichtigen Akteur in Sachen Künstlicher Intelligenz geworden. Korrespondent Patrick A. Hafner besucht in der ländlichen Region im Süden des Landes ein Unternehmen, in dem hunderte Mitarbeiter für einen Hungerlohn die KI mit Daten füttern. Jede Eingabe wird dabei minutiös überwacht.



Die zweifache Mutter, Gokulpriya Rangith, verdient für eine sechs Tage-Woche mit neun Stunden Arbeit pro Tag umgerechnet 100 Euro im Monat.