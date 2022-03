Gesellschaft

Konflikt Abtreibung

Der Paragraf 218 stammt aus dem Jahr 1871. Nach wie vor sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland rechtswidrig und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. In manchen Regionen müssen Frauen lange Wege für einen Schwangerschaftsabbruch in Kauf nehmen. Denn immer weniger Ärzte und Ärztinnen bieten Abtreibungen an. Was sind die Gründe dafür? Welche gesellschaftlichen Bedingungen beeinflussen diese ärztliche Entscheidung?

Datum: 10.03.2022