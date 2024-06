Koma und Comeback

Dann kommt der Mai 2022. Zwei Wochen noch, dann steht Kanada an. Kaddi will sich mal Zeit nehmen, zum einen, um in Kanada die besten Mountainbike-Trails zu erkunden, und zum anderen: Zeit, um mal darüber nachzudenken, wie es grade in ihrem Leben läuft. Vorher noch schnell ein Wellness-Wochenende in Südtirol, bei ihrem Lieblings-Downhill-Trail bei Oberbozen. Wieder einmal mit dem Mountainbike erst hoch und dann runter über Stock und Stein.