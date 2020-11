Klima und Corona: Was bleibt von "Fridays for Future"?

Als die Bundesregierung zur Rettung vieler Unternehmen und zum Ankurbeln der Wirtschaft im Mai über Hilfen und Investitionen in Milliardenhöhe diskutiert, wird in Deutschland wieder über Klimaschutz gesprochen. "Fridays for Future" versucht, die Bundespolitik in dieser Phase zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Der 22-jährige Lucas Pohl aus Lasbek in Schleswig-Holstein organisiert Ende April einen Protest vor dem Deutschen Bundestag - mit Plakaten statt Menschenmassen. Denn nur maximal 20 Demonstrierende sind zu diesem Zeitpunkt bei der Aktion erlaubt.