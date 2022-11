Klima-Katastrophe - Eine Reise um die Welt

Starke, wolkenbruchartige Regenfälle überschwemmen in Spanien jeden Herbst ganze Landstriche - davor haben Waldbrände riesige Flächen verwüstet.

Quelle: ORF

Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik zeigt die Dürre in der einst fruchtbaren Po-Ebene, die zu massiven Ernte-Ausfällen geführt hat.



Josef Manola schildert die Folgen der verheerenden Waldbrände in Spanien, die eine Fläche in der Größe Vorarlbergs völlig verkohlt zurückgelassen haben.



Weltjournal-Reporterin Vanessa Böttcher hat sich das Fischsterben an der Oder und in der Ostsee angesehen. Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary schildert im Irak, wie Euphrat und Tigris zunehmend versalzen und dem Land das Wasser ausgeht.