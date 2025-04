Jung und kriminell. Was läuft da schief?

Korrespondentin Cornelia Vospernik in Caivano im Gespräch mit dem ehemaligen Camorristen Bruno Mazza.

Quelle: ORF/Cornelia Vospernik

In Italien hat die Rechtsregierung mit dem sogenannten "Decreto Caivano" das Jugendstrafrecht verschärft. Obwohl die Gefängnisse bereits überfüllt sind, kommen Jugendliche jetzt noch schneller in Haft.



Korrespondentin Cornelia Vospernik beginnt ihre Reportage in jenem Ort, der dem Dekret seinen Namen gegeben hat: Caivano, eine Satellitenstadt von Neapel. Hier wurden zwei Mädchen im vergangenen Jahr wiederholt von kaum älteren Burschen vergewaltigt.



Sie spricht mit dem lokalen Sonderermittler wie auch mit einem ehemaligen Camorra-Mitglied, das dem verschärften Strafrecht wenig Wirkung attestiert. In Mailand kämpft Italien aber auch mit einer steigenden Zahl an Jugendbanden. In den Migranten-Ghettos kontrollieren lateinamerikanische und nordafrikanische Babygangs die Straßen und den Drogenmarkt.