Jung und ideenreich - Die Startup-Szene in Südtirol

Covision Media - Franz Tschimben revolutioniert die Produkt-Fotografie mit einem neuen 3D-Scanner.

Quelle: ORF/ORF-T

Darüber hinaus hat sich in Brixen das Tyrolean Business Angel Network formiert, das sind über 20 Unternehmer:innen aus dem Alpenraum, die bereit sind, in vielversprechende Ideen zu investieren.



Auch in Coworking-Spaces wie im BASIS Vinschgau wird an zukunftsträchtigen Projekten getüftelt. So soll eine Lasten-Drohne made in Südtirol die Paket-Zustellung künftig weltweit revolutionieren. Anhand von digitalen Zwillingen können Gefahren an Infrastrukturen wie Brücken oder Tunnel schneller erkannt werden.



Ein vollelektrisches Offroad-Motorrad soll den Spitzensport leiser und umweltfreundlicher machen oder Schüler:innen sollen für klassische Musik begeistert werden - über coole, digitale Plattformen.



Das sind nur einige der Ideen, an denen die Südtiroler Jungunternehmer:innen derzeit arbeiten. Was sie noch hemmt, ist die überbordende Bürokratie und das mangelnde Risikokapital. Auch eine Kultur des Scheiterns muss sich erst entwickeln.