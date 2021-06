In einer kleinen Konditorei

Frau Lene, 86 Jahre, Stammgast in einer Konditorei in Wien 20, ist Expertin für zukünftige Katastrophen.

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak

Süßigkeiten sind auch die Leidenschaft eines Steuerberaters, der seine Konditorei am Quellenplatz in Wien-Favoriten mehrmals täglich besucht. Das Problem dabei: Der Mehlspeisenliebhaber ist zuckerkrank.



Frau Maria, einst Barmädchen, bestellt täglich einen Gugelhupf zur Melange. Zu ihrem Jugendberuf meint sie: "Wir haben in der Bar wegen des Geldes gearbeitet." Heute mache sie das aus reinem Vergnügen.



Frau Lene, 86 Jahre, hat lange Zeit in Paris gelebt. In ihrer Jugend hat sie Nostradamus gelesen und ist überzeugt, dass sich alle Prophezeiungen bisher bewahrheitet haben.