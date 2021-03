Im Reich der Sünde

Für den Pfarrer der Wiener Paulanerkirche ist so etwas nie in Frage gekommen. Er lebt seit 1976 mit seiner Pfarrhaushälterin zusammen. Mehr als eine freundschaftliche Umarmung war da aber nie, beteuern sie. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Jugendlichen, die "Mutter" und "Vater" zu ihnen sagen: Die afghanischen Flüchtlinge, die sie gemeinsam betreuen. Susanne Kopeszki und Franz Willinger werden heuer gemeinsam in eine kleine Wohnung in Wien Simmering ziehen, denn Hochwürden geht im Alter von 77 Jahren in Pension.