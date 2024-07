Im Griff der Upper Class

Noch immer dürfen Lords und Ladys undemokratisch die Politik mitbestimmen, ist der König viel mehr als nur eine repräsentative Figur: Das britische Königshaus hat weit mehr politische Macht als die anderen noch existierenden europäischen Monarchien. Und das übersetzt sich in diese seltsame Apathie, die man auch unter dem Begriff "Keep Calm and Carry On" kennt. Warum soll man sich als Bürgerin und Bürger auflehnen, wenn sich doch seit Jahrhunderten am "Oben und Unten", an der Aufteilung in Arm und Reich wenig geändert hat?