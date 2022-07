Die Prostituierten Elisabeth und Sabine im Espresso "Soosser" am Wiener Gürtel

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak

Zum Beispiel im Espresso "Vida" in Hütteldorf, wo Fredl so seinem Unmut über seinen Distrikt Luft macht. Spät in der Nacht, bleiben die einsamen Seelen und Verzweifelten, die Verlorenen und Vergessenen über.



Im Espresso "Soosser" am Wiener Gürtel erzählen die Prostituierten Elisabeth und Sabine über die Schwierigkeit des Ausstiegs aus ihrem Beruf. Währenddessen trauert Herr Franz im Espresso "Piccolo" in Wien-Erdberg um seine Frau, die ihn nach 39 Jahren Ehe verlassen hat. Er will die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie zurückkehrt.