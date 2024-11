Ich kaufe, also bin ich - Kann es guten Konsum geben?

Gerettetes Gemüse bei der Tafel

Quelle: ORF/GOOD MEDIA SOLUTION/Mario Cobretti

In der Dokumentation "Ich kaufe, also bin ich" geben Expert*innen und Aktivist*innen Einblicke in die moderne Konsummaschinerie. Verhaltensbiologe Gregor Fauma vergleicht die Jagd nach Gütern mit dem Ur-Instinkt, Nahrung zu erbeuten.



Beim Kaufen gibt es aber kein "Genug" - die Jagd an sich ist der Kick, der manche von uns sogar in die Konsumsucht treibt. Dr. Roland Mader vom Anton-Proksch-Institut klärt auf, was hinter dieser Sucht steckt. Der Trendanaylst Carl Tillessen meint: keine gesellschaftliche Teilhabe bedeutet uns so viel wie die Teilhabe am Konsum.