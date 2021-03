Gesellschaft

Human Holes

Armut ist überall grausam, aber in Ulan-Bator nimmt sie noch einmal eine ganz andere Form an - und das hat, neben sozialen und politischen Gründen auch mit dem Klima zu tun. Denn in der mongolischen Hauptstadt kämpfen vor allem die Obdachlosen bei Temperaturen von minus 40 Grad ums Überleben. Der Dokumentarfilm zeigt das Leben von drei Obdachlosen, die wegen Armut und Kälte physisch in den Untergrund gezwungen werden.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 25.03.2021