Home Sweet Home - 40 Jahre Frauenhausbewegung

Das erste Wiener Frauenhaus 1978

Quelle: ORF/Susanne Riegler

Vergewaltigung in der Ehe war nicht strafbar, was innerhalb der eigenen vier Wände passierte, galt als Privatangelegenheit. Es gab keine Statistiken zum Thema Gewalt, keine Forschung, keine Publikationen. In diesem gesellschaftlichen Klima wurde 1978 in Wien das erste Frauenhaus eröffnet.



Obwohl viele Menschen in Österreich der Meinung waren, dass es Gewalt gegen Frauen in der Familie nicht gibt, gelang es einer Gruppe von Studentinnen der Sozialakademie mit Hilfe engagierter Politikerinnen, wie Johanna Dohnal und Irmtraut Karlsson, das Projekt Frauenhaus auch in Österreich zu starten. Schon vor der offiziellen Eröffnung fanden dort Frauen und deren Kinder, die dringend Schutz und Unterstützung brauchen, eine Unterkunft.