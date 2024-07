Heiße Zeiten - Lebensideen aus Tirol

Im Abwasserkanal von Innsbruck.

Quelle: ORF / ORF-Tirol

Unser urbanes Leben ganz neu zu denken und in Einklang mit der Landschaft zu bringen, ist das Konzept der Architektur-Professorin Claudia Pasquero. Was ist künstlich, was ist natürlich, was ist Abfall und was ist Wertstoff? All diese Begriffe werden bei ihr durcheinandergewirbelt und neu gefasst. Auf schmelzenden Gletschern retten Glaziologen ihre Eisreste. (Bild ganz oben)



Schätze eines natürlichen Archives, das sonst für immer verloren gehen würde. Die Stadt Innsbruck hat, wie viele andere europäische Städte, unter heißen Sommertagen zu leiden und plant künftige Bauten unter Berücksichtigung einer Stadtklimaanalyse.



Kühlung ist überall angesagt. In Innsbruck geschieht das nachts natürlich durch die Fallwinde der Berge. Tropennächte gibt es daher trotz Klimawandel kaum . Auch wenn der alpine Lebensraum zurzeit nicht der schlechteste ist, Anpassung ist überall gefragt. Im Tourismus genauso wie in der Land- und Forstwirtschaft. Wie gestaltet sich das Leben mit dem warmen Klima?



Christiane Sprachmann und ihr Team waren vom Gletscher bis zur Kanalisation auf Spurensuche.