Heilsame Trips - Drogen als Medizin

Therapeut Peter Gasser erforscht die angstreduzierende Wirkung von LSD

Quelle: ORF/Langbein & Partner

Der Film begleitet Oleg Kogut, der mit einer schweren Krebserkrankung konfrontiert ist. Die Ärzte geben dem jungen Mann kaum mehr Aussicht auf Heilung. Oleg ist depressiv und ängstlich. Er fährt in die Schweiz, um an einer LSD-Studie des Psychotherapeuten Peter Gasser teilzunehmen. Nach zwei LSD-Sitzungen kommt Oleg mit Gefühlen in Berührung, die er sein Leben lang verdrängt hat und die ihm helfen, die Depression und die Angst vor der Krankheit zu überwinden.