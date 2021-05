Gesellschaft

Heilpraktiker: Quacksalber oder sanfte Alternative?

Rund 47 000 Heilpraktiker gibt es in Deutschland. Sie sind beliebt, denn ihre Methoden gelten als sanft und natürlich. Doch: Für die Ausbildung gibt es keine verbindlichen Standards. Anders als Ärzte absolvieren Heilpraktiker eine Schmalspurausbildung, in der Regel sehen sie dabei keinen einzigen Patienten. Filmautorin Claudia Ruby ist es gelungen, einen Blick hinter die Kulissen einer Branche zu werfen, die es so in keinem anderen westlichen Industrieland gibt.

Datum: 19.05.2021