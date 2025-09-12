Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Heikos Reise
Ein erwachsener Mann sitzt zusammen mit einer jungen Frau arm in arm auf einem Bett. Im Hintergrund befindet sich eine Apparate-Tastatur

Gesellschaft

Heikos Reise

Britta und Heiko Kautz verloren 2023 ihre Tochter Lena. Sie hatte Krebs. Einige Wochen nach Lenas Tod findet Britta eine Liste von Orten, die Lena gern bereist hätte. Als Heiko Kautz die Liste sieht, ist er ein Stück erleichtert: "Ich hatte plötzlich ein Ziel", sagt er. Er plant, Lenas Sehnsuchtsorte zu besuchen und wird nun durch Europa radeln, "um Lena nah zu sein". Hilft Heiko die Reise bei der Bewältigung?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.09.2025
12:15 - 13:00 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Heiko startet am 1. April 2024 in Bergkamen. Die Wunschziele seiner Tochter sind Prag, Wien, Mailand, Madrid. "Ich lebe Lenas Traum, da sie es nicht mehr kann. Ich sehe in dieser Fahrradreise eine wunderbare Möglichkeit, mich meiner Tochter ganz nah zu fühlen und meine Erinnerung an sie lebendig zu halten." Durch seine Augen solle sie sehen, was er sieht: "Indem ich die Städte anfahre, die sie gerne noch zu Lebzeiten besucht hätte, werde ich mich mit ihr so stark wie nur möglich verbunden fühlen."

Das Filmteam begleitet Heiko zwei längere Etappen der Reise. Ist es durch die Tour tatsächlich möglich, eine tiefere Verbindung mit seiner toten Tochter zu spüren?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.