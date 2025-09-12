Heikos Reise

Heiko startet am 1. April 2024 in Bergkamen. Die Wunschziele seiner Tochter sind Prag, Wien, Mailand, Madrid. "Ich lebe Lenas Traum, da sie es nicht mehr kann. Ich sehe in dieser Fahrradreise eine wunderbare Möglichkeit, mich meiner Tochter ganz nah zu fühlen und meine Erinnerung an sie lebendig zu halten." Durch seine Augen solle sie sehen, was er sieht: "Indem ich die Städte anfahre, die sie gerne noch zu Lebzeiten besucht hätte, werde ich mich mit ihr so stark wie nur möglich verbunden fühlen."