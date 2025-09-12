Gesellschaft
Heikos Reise
Britta und Heiko Kautz verloren 2023 ihre Tochter Lena. Sie hatte Krebs. Einige Wochen nach Lenas Tod findet Britta eine Liste von Orten, die Lena gern bereist hätte. Als Heiko Kautz die Liste sieht, ist er ein Stück erleichtert: "Ich hatte plötzlich ein Ziel", sagt er. Er plant, Lenas Sehnsuchtsorte zu besuchen und wird nun durch Europa radeln, "um Lena nah zu sein". Hilft Heiko die Reise bei der Bewältigung?
- 12.09.2025
- 12:15 - 13:00 Uhr
Heiko startet am 1. April 2024 in Bergkamen. Die Wunschziele seiner Tochter sind Prag, Wien, Mailand, Madrid. "Ich lebe Lenas Traum, da sie es nicht mehr kann. Ich sehe in dieser Fahrradreise eine wunderbare Möglichkeit, mich meiner Tochter ganz nah zu fühlen und meine Erinnerung an sie lebendig zu halten." Durch seine Augen solle sie sehen, was er sieht: "Indem ich die Städte anfahre, die sie gerne noch zu Lebzeiten besucht hätte, werde ich mich mit ihr so stark wie nur möglich verbunden fühlen."
Das Filmteam begleitet Heiko zwei längere Etappen der Reise. Ist es durch die Tour tatsächlich möglich, eine tiefere Verbindung mit seiner toten Tochter zu spüren?