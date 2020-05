Hafen Hamburg - Schweizer am Tor zur Welt (4/4)

Ein grosser Tag für Musicaldarsteller Giuliano Mercoli. Er ist auf Jobsuche für die Zeit nach dem Musical «Ich war noch niemals in New York». Früh am Morgen steht ein wichtiges Casting an, doch die Konkurrenz ist gross. Wird es klappen? Den Familienvater plagen auch Zukunftsängste. Weil beide in der Musicalbranche arbeiten, muss die kleine Familie flexibel sein: Seine norddeutsche Frau steht derzeit in Thun auf der Bühne und Giuliano in Hamburg. Nach Feierabend philosophieren Giuliano und seine Kollegen im Hafen über ihre Zukunft.