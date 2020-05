Hafen Hamburg - Schweizer am Tor zur Welt (3/4)

In der Musicalstadt Hamburg dürfen sie nicht fehlen: die singenden Tänzer vom «Theater an der Elbe», dem Musicaltheater im Hafenbezirk. Mit dabei: Der Schweizer Guiliano Mercoli. Seit 2007 nennt er Hamburg seine Heimat und steht momentan für das Musical «Ich war noch niemals in New York» auf der Bühne. Wir tauchen mit ihm ein in die Welt der Musicalstadt Hamburg, erleben die Faszination, aber auch den Konkurrenzkampf in der Branche. Denn das Engagement von Giuliano läuft aus, und er hat noch keinen neuen Job. Es steht ein spannender Sommer bevor, denn seine Frau, auch Musicaldarstellerin, hat ein Engagement in der Schweiz. Guiliano bleibt zurück mit Tochter und Hund und muss sich neben seinen regulären Vorstellungen noch auf Jobsuche machen.