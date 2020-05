Hafen Hamburg - Schweizer am Tor zur Welt (2/4)

Auch der ehemalige Kapitän Jürg Niklaus ist im Containerhafen unterwegs. Er besucht den Seefahrerklub Duckdalben, in dem sich die Besatzung der riesigen Frachtschiffe treffen. Die meisten Schiffe machen für maximal zwei Tage in Hamburg fest, der Klub ist eine Heimat auf Zeit, weit weg von Heimat und Familien der Seeleute. Jürg will die jungen Männer und Frauen unterstützen, schliesslich hat er selbst dieses Leben gelebt und weiss, was die Matrosen brauchen.