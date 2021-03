Habt Acht - Schüler als Rekruten

Um jungen Leuten eine Karriere im Militär schmackhaft zu machen, hat die US-Armee ein ausgeklügeltes Kadettenprogramm entwickelt: mehr als eine halbe Million Schüler zwischen 14 und 18 Jahren an tausenden öffentlichen Schulen nehmen daran teil.



Wir zeigen, wie Schüler in Uniformen militärische Trainings und Schießübungen absolvieren. Das Programm zielt vor allem auf Schulen in unterprivilegierten Gegenden, auf schwarze Jugendliche und Latinos. Für den Dienst in der Armee verspricht das Militär die Finanzierung eines Studiums, das für diese Jugendlichen unerschwinglich wäre.