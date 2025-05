Gym Boys - Warum junge Männer pumpen

Josias, 17, trainiert erst seit knapp einem Jahr und hat trotzdem schon einen dicken Bizeps und ein breites Kreuz. "Aber in meinem Kopf kommt das nicht an", sagt er. "Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich immer noch den dünnen Jungen von früher." Josias glaubt: "Wer einmal angefangen hat, richtig zu trainieren, für den gibt es kein Ende mehr." Seine Freundin Emma findet nicht gut, dass Josias viel Geld für Proteinpulver ausgibt: "Er will möglichst schnell etwas ändern. Was er aber schon verändert hat, das sieht er einfach nicht." Emma freut sich aber, dass Josias seinen neuen Trainingsplan strikt befolgt. "Seit er trainiert, ist er viel disziplinierter geworden", findet sie.