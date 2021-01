Golden Age – Wo das Altersheim zum Luxuspalast wird

Der Filmemacher Beat Oswald begleitet die Damen und Herren in ihrem pompösen Lebensabend ohne je die Absurditäten ins lächerliche zu ziehen. Empathisch und auf der Suche nach den leisen Zwischentönen in dieser verrückten Welt beobachtet der Film das Leben in der Altersresidenz. Die betagten Menschen wohnen in nach ihren Wünschen eingerichteten kleinen Apartments. Rundherum wird von den Palace Betreibern alles geboten, was an Unterhaltung und Ablenkung möglich ist; gemeinsames Turnen, sich im Pool treiben lassen, Tischtennis spielen oder Sprachen lernen. Der Dreh- und Angelpunkt des Tages: die Happy Hours mit live Musik. Im pompösen Speisesaal mit Tanzfläche steht ein Rollator, ein Gehstock lehnt an der Wand und die Menschen geniessen den Luxus und das Zusammensein. Und wenn kein Tanzpartner zur Verfügung steht, wird auch mit dem Rollator ausgelassen getanzt.