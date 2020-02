Giftiges Leder: Made in Bangladesh

Mitten durch die Gerbereien fließt ein Fluss und nimmt die Gifte mit sich.

Quelle: ORF/Journeyman

Nicht nur die Menschen, auch die Umwelt leidet, denn die Gerbereien lassen ihre hochgiftigen Abwässer ungefiltert in den zentralen Fluss ab. Auch die schlammigen Abfälle werden einfach zwischen den Hütten gesammelt und nicht entsorgt. So verursacht die Lederindustrie ein ökologisches Desaster. Einige Anwälte, Gewerkschafter und Wissenschaftler kämpfen verzweifelt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Keine leichte Aufgabe, denn die größten Gerbereien gehören Regierungsmitgliedern, die ihrer Macht nutzen, um sich drohenden Sanktionen zu entziehen.

Was muss passieren, damit sich etwas ändert?