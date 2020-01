Putztag in der Küche - Ohne Gummihandschuhe wagt man sich an mache Mittel nicht mehr heran.

Quelle: ORF/Familie Rockt Media

Der Markt wird regelrecht mit Duschgels und Seifen überschwemmt. Doch hat das viele Duschen auch eine Schattenseite?Es scheint so: Zu viel Seife kann die AO-Bakterien in der Haut verringern. Diese wandeln Schweiß in Nitrit und Stickstoffmonoxid um und diese Substanzen wiederum wirken anti-entzündlich. Das Immunsystem wird also durch zu viel Seife und Shampoo geschwächt. Dasselbe gilt für Deos. Sie greifen jene Bakterien an, die Schweißgeruch produzieren, aber verändern dadurch den PH-Wert der Haut. Jetzt gibt es neue Deos am Markt, die auf den Hauttyp eingehen, und wirken ohne die Bakterien in der Haut anzugreifen. Ist da was dran? Oder ist das wieder nur Marketing?Biologische Waschmittel sind für viele Menschen ein Muss. Man will weder die Wäsche, die Haut noch das Abflusswasser mit Chemikalien belasten. Doch: Es gibt keine konkrete Definition von "biologischem Waschmittel". Ein Waschmittel ohne Ökolabel kann durchaus besser abbaubar sein, als eins mit. Hier geht es um die Inhaltsstoffe, aber auch um die Verpackung und Intensität der Stoffe. Die Trennung in Öko und Nicht-Öko ist oft nur eine Marketingmasche.