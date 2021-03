Gestern Frau, heute Mann - Geschlechtsangleichung als Trend?

Kerstin Ott, Schlagerstar

Quelle: ORF/Constanze Grießler / Franziska Mayr-Keber.

Der "Regenbogen" hat mit Kerstin Ott einen prominenten Platz in der Schlagerwelt gefunden. Diese sei eben nicht so konservativ, wie manche vielleicht glauben, sagt Ott stolz über ihre Fangemeinde. Die Sängerin ist offen lesbisch und verheiratet. Bei der Fernsehshow "Let's Dance" war ihre Tanzpartnerin eine Frau, sie selbst ist im Anzug aufgetreten.



Ist "Diversity" als Vielfalt also im Mainstream angekommen? Oder handelt es sich bloß um ein Etikett, mit dem sich Firmen ihr Image aufpolieren? So gibt es bereits genderneutrale Unterwäsche, ja selbst eine bekannte Sprudel-Limonade lässt sich zu einer einmaligen Sonderedition mit Genderstern hinreißen.