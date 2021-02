Gesellschaft

Gefühlswelten: Neugier macht erfinderisch

Wie entsteht das Andere, das Neue, das bisher Ungedachte? Welche Rolle spielt ein Gefühl wie die Neugier in diesem Prozess? Um das herauszufinden besucht die Doku-Reihe "Gefühlswelten" Künstliche Intelligenzen im Robotics Innovations Center des DFKI in Bremen. Mit dabei ist der renommierte Hirnforscher Ernst Pöppel, für den ganz klar ist: "Neugier ist überhaupt die Grundlage, um etwas Neues zu erkennen und etwas Neues zu schaffen. Das gehört zur Grundausstattung des Menschen, dass wir alle geboren sind, um neugierig in die Welt zu treten, um uns zurechtzufinden. Letzten Endes geht es dabei um die Prinzipien des Lebens überhaupt."

Datum: 26.02.2021